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24. 12. 2016

В Словакии прикрыли подпольную сигаретную фабрику с украинцами

Около Братиславы сотрудники словацкой таможенной полиции обнаружили нелегальную сигаретную фабрику, на которой работали украинцы. Во время спецоперации было изъято почти пять миллионов сигарет, сообщает Mukachevo.net.

Также правоохранители изъяли 1,5 тонны табака, компоненты для производства сигарет, ленты, клеи, фильтры, сигаретная бумага. Совокупная стоимость изъятого, по предварительным оценкам, составляет 1,35 миллиона евро.

Также были задержаны трое украинцев – Эдуард К., Михаил В. и Руслан Д. В настоящее время они находятся в камере предварительного заключения и ждут суд. Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: В Словакии прикрыли подпольную сигаретную фабрику с украинцами

Напомним, осенью в Польше ликвидировали фабрику по нелегальному производству сигарет, были задержаны 15 человек, в том числе и 7 украинцев.

Источник: korrespondent.net

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