СМИ обвинили Пан Ги Муна во взяточничестве

Журналисты корейского издания Sisa Journal обвинили генерального секретаря ООН и бывшего главу МИД Южной Кореи Пан Ги Муна в получении взятки. Об этом говорится в опубликованной в субботу, 24 декабря, статье по итогам журналистского расследования издания.

В материале сообщается, что Пан Ги Мун получил в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве "подарка" от бизнесмена, главы компании Taekwang Пак Ен Чха, когда возглавлял министерство иностранных дел и внешней торговли Южной Кореи. Первоначальную сумму в размере 200 тысяч долларов предприниматель вручил будущему генсеку ООН 3 мая 2005 года. Это произошло после переговоров занимавшего должность министра Пан Ги Муна с вьетнамским коллегой, прибывшим в Сеул с визитом.

Как уточняет издание, деньги Пак, бывший тогда почетным консулом Вьетнама в Южной Корее, пронес в спортивной сумке. В 2007 году бизнесмен передал Пан Ги Муну еще 30 тысяч долларов. По данным СМИ, в записной книжке бизнесмена дважды указано имя Пан Ги Муна вместе с записями о денежных суммах.

И генсек ООН, и бизнесмен уже заявили, что обвинения не соответствуют действительности, пообещав подать на журнал в суд.

Напомним, 12 декабря бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш принес присягу на должность нового генерального секретаря ООН. Его пятилетний срок официально начнется 1 января.

Источник: korrespondent.net