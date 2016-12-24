В Грузии отменили тюремное заключение за курение марихуаны

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об отмене статей уголовного кодекса и кодекса административных правонарушений, предусматривающие тюремное заключение за потребление или приобретение марихуаны для личных нужд в небольших дозах.
Как говорится в сообщении суда 24 декабря, иск был обоснован тем, что наказание, предусмотренное в таких случаях, является чрезмерным и унижает достоинство человека.
В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны и других легких наркотиков. В свою очередь, власти страны заявляют о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики.
Согласно официальным данным, самым распространенным в Грузии наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок заключения до 11 лет, а за ее употребление - до 1 года тюрьмы или штраф.
Напомним, в ноябре в штате Калифорния легализовали марихуану для досуга. Этот штат станет самым крупным в США коммерческим рынком для этого легкого наркотика.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-