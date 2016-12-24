Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2016, воскресенье, 00:01
+1°C
Завтра +4°C
+1°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
24. 12. 2016

В Грузии отменили тюремное заключение за курение марихуаны

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об отмене статей уголовного кодекса и кодекса административных правонарушений, предусматривающие тюремное заключение за потребление или приобретение марихуаны для личных нужд в небольших дозах.

Как говорится в сообщении суда 24 декабря, иск был обоснован тем, что наказание, предусмотренное в таких случаях, является чрезмерным и унижает достоинство человека.

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков, все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны и других легких наркотиков. В свою очередь, власти страны заявляют о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики.

Согласно официальным данным, самым распространенным в Грузии наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок заключения до 11 лет, а за ее употребление - до 1 года тюрьмы или штраф.

Напомним, в ноябре в штате Калифорния легализовали марихуану для досуга. Этот штат станет самым крупным в США коммерческим рынком для этого легкого наркотика.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.