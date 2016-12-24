Авдеевка почти сутки без воды

В результате обстрелов была перебита линии электропередач и остановилась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), поэтому жители Авдеевки остались без воды. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин в эфире 112 Украина в субботу, 24 декабря.

По его словам, обстрелы начались вчера в 6.00 часов утра и прекратились в 23:43. Работы по восстановлению водоснабжения запланированы на 9.00 воскресенья, 25 декабря.

"На данный момент проведены работы по консолидации всех усилий по реализации бригад для того, чтобы на завтра выехать и работать на линии электропередач по восстановлению поставок электричества на ДФС. Бригады стоят готовы для того, чтобы выехать и работать. Сейчас проводится работа относительно разрешений на выход в "серую зону", – рассказал Малыхин.

Напомним, 7 декабря в Донецкой области без воды остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, а также поселки Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка.

Источник: korrespondent.net