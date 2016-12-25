Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на следующую неделю визит в страну главы правительства Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает израильский новостной интернет-ресурс Уай-нет.

"Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН", – говорится в публикации.



Нетаньяху против резолюции Совбеза ООН по поселениям Израиля

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Власти Израиля заявили, что не будут выполнять резолюцию.

Источник: korrespondent.net