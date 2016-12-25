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25. 12. 2016

Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль – СМИ

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на следующую неделю визит в страну главы правительства Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает израильский новостной интернет-ресурс Уай-нет.
 
"Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина, обычно очень дружественно настроенная по отношению к Израилю, проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН", – говорится в публикации.

Нетаньяху против резолюции Совбеза ООН по поселениям Израиля
 
Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Власти Израиля заявили, что не будут выполнять резолюцию.

Источник: korrespondent.net

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