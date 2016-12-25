На Рождество 54 тысячи немцев выгнали из дома из-за найденной бомбы

В баварском городе Аугсбург в воскресенье, 25 августа, до 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) эвакуируют около 54 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Во время обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны никого из жителей не должно находиться в радиусе 1,5 километра, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Это крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной бомбы в Кобленце в 2011 году – тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек.

Напомним, в сентябре в центре Киева нашли снаряд времен Второй мировой.

Источник: korrespondent.net