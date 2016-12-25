Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2016, воскресенье, 11:43
+1°C
Завтра +4°C
+1°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
25. 12. 2016

На Рождество 54 тысячи немцев выгнали из дома из-за найденной бомбы

В баварском городе Аугсбург в воскресенье, 25 августа, до 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) эвакуируют около 54 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Во время обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны никого из жителей не должно находиться в радиусе 1,5 километра, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Это крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной бомбы в Кобленце в 2011 году – тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек.

Напомним, в сентябре в центре Киева нашли снаряд времен Второй мировой.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.