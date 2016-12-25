В России пропал самолет с 91 человеком на борту

В России с радаров пропал самолет Минобороны Ту-154, на борту которого находится 83 пассажира и 8 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье, 25 декабря.

"При выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 4.40 (по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на борту пропавшего ТУ-154 находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ.

По данным источника РИА Новости, самолет, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с радаров через 20 минут после взлета.

В силовых структурах уточнили, что самолет выполнял в Сочи дозаправку.

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края", – сказал собеседник агентства.

Напомним, недавно в Якутии разбился Ил-18 Минобороны РФ с 39 людьми на борту, 16 из которых пострадали в результате авиакатастрофы.

Источник: korrespondent.net