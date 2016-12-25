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25. 12. 2016

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире. Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.

По их словам, они уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

 
Высота елки в Коломбо составляет 73 метра

Нынешний рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу.

Жители Шри-Ланки исповедуют в основном буддизм, индуизм или ислам. Однако в стране есть и немало католиков.

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Источник: korrespondent.net

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