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25. 12. 2016

На Донбассе за сутки ВСУ обстреляли почти 40 раз

За прошедшие сутки позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 39 раз. Об этом сообщает пресс-служба штаба антитеррористической организации утром в воскресенье, 25 декабря.

В частности, на Мариупольском направлении сепаратисты обстреливали окрестности населенных пунктов Марьинка, Широкино, Водяное, Талаковка. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка. По Широкино вел огонь снайпер.

На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны возле Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь велся из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении по Троицкому и Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, с 24 декабря на Донбассе начал действовать "режим тишины". Однако стороны взаимно обвиняют друг друга в непрекращающихся обстрелах.

Источник: korrespondent.net

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