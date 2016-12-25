Германии увеличит число высылаемых мигрантов в 2017 году

В 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться, заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 декабря.
По его словам, в 2016 году этот показатель вырос во многом благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. На эти цели предусмотрено дополнительно выделить 40 млн евро, добавил министр.
Кроме того, де Мезьер вновь повторил свое предложение ограничить доступ к социальным выплатам и ускорить депортацию тех мигрантов, личности которых сложно установить и которые не оказывают содействия в этом.
Де Мезьер также заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией, истекающий в феврале 2017 года, будет продлен "на многие месяцы". Ранее он называл эту границу "критическим участком нелегальной миграции в Германию".
Ранее сообщалось, что Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов.
Источник: korrespondent.net
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