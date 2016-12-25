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25. 12. 2016

В Черном море нашли обломки разбившегося Ту-154

В Черном море найдены обломки разбившегося Ту-154 российского Минобороны, пропавший с радаров утром 25 декабря. Фрагменты самолета обнаружены  в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", – сказано в сообщении пресс-центра ведомства.

Спасатели отмечают, что шансов выжить у пассажиров практически не было – в акватории Черного моря не наблюдаются плоты с выжившими. По данным СМИ, самолет сигналов бедствия не подавал

Всего на борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли музыканты ансамбля имени Александрова, которые должны были участвовать в новогоднем концерте для российских военных в Сирии. Также на борту находились военнослужащие, и несколько журналистов Первого канала и телеканала "Звезда".

Напомним, самолет Ту-154 вылетел в 4.20 по Киеву с аэродрома Адлера на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Через 20 минут после взлета он пропал с радаров. 

Источник: korrespondent.net

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