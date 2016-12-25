КНДР создаст ракеты, способные долететь до США

В Северной Корее работают над баллистическими ракетами, которые смогут долетать до территории США. Разработку планируют закончить к 2020 году, сообщает Yonhap со ссылкой на Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи.
По словам экспертов, за последнее время в КДНР значительно увеличилось число ядерных боеголовок.
"Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также в их уменьшении и диверсификации. КНДР, по-видимому, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертых и пятых ядерных испытаний", – говорится в отчете.
Также в документе отмечается, что в пятом тесте мощность заряда составляла от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, когда как в четвертом тесте – 7,9 килотонн.
Напомним, КНДР создает новый беспилотник, радиус действия которого будет существенно больше предыдущих моделей.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-