КНДР создаст ракеты, способные долететь до США

В Северной Корее работают над баллистическими ракетами, которые смогут долетать до территории США. Разработку планируют закончить к 2020 году, сообщает Yonhap со ссылкой на Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи.

По словам экспертов, за последнее время в КДНР значительно увеличилось число ядерных боеголовок.

"Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также в их уменьшении и диверсификации. КНДР, по-видимому, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертых и пятых ядерных испытаний", – говорится в отчете.

Также в документе отмечается, что в пятом тесте мощность заряда составляла от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, когда как в четвертом тесте – 7,9 килотонн.

Напомним, КНДР создает новый беспилотник, радиус действия которого будет существенно больше предыдущих моделей.

Источник: korrespondent.net