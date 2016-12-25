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25. 12. 2016

Крушение Ту-154. Найдены несколько тел

В Черном море спасатели обнаружили тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", – сказал он.

В экстренных службах уточнили, что найдено несколько тел. Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

По уточненным данным Минобороны России, на борту самолета Ту-154 находились 84 пассажира и 8 членов экипажа: около 50 артистов ансамбля имени Александрова, девять журналистов – съемочные группы Первого канала, канала "Звезда" и НТВ (по три человека).

 
Ту-154 перед вылетом из Сочи/Facebook Евгения Толстого

Ранее в Черном море были найдены обломки шасси пропавшего Ту-154, их обнаружили в 6 км от берега Сочи.

Источник: korrespondent.net

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