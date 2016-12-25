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25. 12. 2016

Польша требует от РФ текст переговоров по Смоленской авиакатастрофе

Министерство обороны Польши потребовало от Российской Федерации предоставить расшифровку переговоров из кабины правительственного лайнера, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Выдержки из этой расшифровки цитировал президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

"Как явствует из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского министерства.

Представленная Путиным интерпретация трагедии является, согласно заявлению, "ложной" и "приводящей к систематическому очернению Польши российскими политиками".

Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров является "фальсификацией, сделанной российской стороной", а Россия предоставляет мировому сообществу "лживую версию трагедии", говорится на сайте министерства.

Напомним, в ноябре в Кракове состоялись повторные похороны погибших в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского.

Источник: korrespondent.net

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