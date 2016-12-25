Перемирие на Донбассе. Ранение получил один боец

За минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в воскресенье, 25 декабря.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих не было. Впервые за последние шесть дней. Одного бойца ранило в Авдеевке", – заявил Мотузяник.

Российские гибридные войска не прекращают провокации по всей линии фронта, хотя и заметно сократили использование тяжелого вооружения, сообщает он.

"Вражеские обстрелы зафиксировано во всех направлениях. Несколько спокойнее стало на традиционно горячих точках – Светлодарской дуге, в Авдеевке и Широкино. Вчера на Луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Желтом. Он продолжался 25 минут. На Донецком направлении боевики открывают огонь по Луганскому. Всего враг выпустил 25 снарядов", – заявил Мотузяник.

В свою очередь в ДНР сообщили о почти 230 обстрелах со стороны украинских военных. "При этом противник выпустил по территории республики 76 мин калибра 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", – цитирует "заместителя командующего оперативным командованием республики" Эдуарда Басурина ДАН.

Напомним, до этого позиции украинских военнослужащих обстреляли 23 раза.

Источник: korrespondent.net