Папа Римский призвал к миру в Украине

Традиционное рождественское послание Urbi et Orbi (Городу и миру), с которым Папа Римский Франциск обратился к верующим было, в первую очередь, посвящено войне в Сирии.

"Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров. В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови", – сказал понтифик.

Он также положить конец конфликтам в других частях света, в частности, в Украине.

"Мир мужчинам и женщинам, которые сейчас страдают от последствий конфликта на востоке Украины. Там срочно нужно добиться общего стремления помогать населению и выполнять взятые на себя обязательства", – подчеркнул Папа Римский.

Он пожелал "мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов" по всей планете.

Папа Римский отправит украинцам шесть миллионов евро

Источник: korrespondent.net