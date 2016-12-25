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25. 12. 2016

Папа Римский призвал к миру в Украине

Традиционное рождественское послание Urbi et Orbi (Городу и миру), с которым Папа Римский Франциск обратился к верующим было, в первую очередь, посвящено войне в Сирии. 

"Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров. В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови", – сказал понтифик.

Он также положить конец конфликтам в других частях света, в частности, в Украине.

"Мир мужчинам и женщинам, которые сейчас страдают от последствий конфликта на востоке Украины. Там срочно нужно добиться общего стремления помогать населению и выполнять взятые на себя обязательства", – подчеркнул Папа Римский.

Он пожелал "мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов" по всей планете.

Папа Римский отправит украинцам шесть миллионов евро

Источник: korrespondent.net

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