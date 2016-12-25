Кобзон должен был лететь на Ту-154 в Сирию

Певец Иосиф Кобзон сообщил, что он мог лететь в Латакию вместе с другими артистами в самолете Ту-154 Минобороны РФ, разбившемся сегодня у берега Сочи. По словам артиста, его приглашали. Об этом сообщает российское Федеральное агентство новостей.
Первый замглавы комитета Госдумы РФ по культуре заявил, что шокирован сообщением о крушении Ту-154 Минобороны РФ, на котором летели артисты ансамбля им. Александрова. Кобзон отметил, что он неоднократно выступал вместе с ними и был приглашен лететь и в этот раз - чтобы поздравить ВС России в Сирии с Новым годом.
"У нас был концерт с ними в Колонном зале, и руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение», - приводит издание слова Кобзона.
"Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории", - добавил Кобзон, который ранее неоденократно давал концерты на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса.
Напомним, в разбившемся в водах Сочи самолете Ту-154 были 64 артиста ансамбля Александрова, около 10 российских военных, 9 журналистов российских телеканалов и общественная активистка Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все пассажиры судна погибли.
В сети появились фото с места трагедии - видно, что спасатели несут тела жертв на берег.
К зданию концертного зала "Александровский" в Москве россияне весь день несут цветы в память о погибших:
Источник: korrespondent.net
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