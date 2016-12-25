Нетаньяху вызвал послов девяти стран из-за резолюции ООН – СМИ

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН, сообщает израильский 9 канал.

По данным СМИ, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

В воскресенье утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании. Встречи с послами других стран должны пройти в воскресенье.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.

Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений в Восточном Иерусалиме.

Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Источник: korrespondent.net