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25. 12. 2016

Нетаньяху вызвал послов девяти стран из-за резолюции ООН – СМИ

 
Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН, сообщает израильский 9 канал.
 
По данным СМИ, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.
 
В воскресенье утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании. Встречи с послами других стран должны пройти в воскресенье.
 
 
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.
 
Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений в Восточном Иерусалиме.
 
Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Источник: korrespondent.net

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