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25. 12. 2016

В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла

 
В 26 км от чилийского города Пуэрто-Кельон в 16:22 по Киеву зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла, сообщает Геологическая служба США.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
 
Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
 
Напомним, что два землетрясения магнитудой 5,0 и 5,1 произошли в субботу у побережья Чили.
 
На территории Чили отмечается высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.
 

Источник: korrespondent.net

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