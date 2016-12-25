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25. 12. 2016

Гройсман не видит драмы в отношениях с Израилем

 
Премьер Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль, сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук.
 
По его словам, премьер заявил, у двух стран есть гораздо больше того, что их объединяет, а не разделяет, и выразил уверенность в том, что нужен более интенсивный диалог.
 
"Есть много тех, кому выгодно было бы вбить клин в наши отношения, используя чувствительные для обеих сторон вопросы, и наша общая задача этого не допустить", - сообщил Столярчук со ссылкой на слова Гройсмана.
 
По его словам, глава правительства пообещал приложить со своей стороны усилия для преодоления разногласий и более интенсивного развития дружественных двусторонних отношений в будущем.
 
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает нужным рассмотреть голосование Украины в Совбезе ООН по резолюции относительно Израиля на заседании Кабмина.

Голосование Украины против Израилия в ООН выглядит странным и непродуманным.Этот факт неодходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 декабря 2016 г.
 
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.
 
 
Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.
 
Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.
 
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Источник: korrespondent.net

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