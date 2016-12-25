Никто из пассажиров самолета Ту-154 не выжил

Все 92 человека, находившиеся на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Минобороны РФ, погибли, сообщил пресс-секретарь министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Установлено место катастрофы. Выживших не нашли", - сказал он.

Кроме того, поисково-спасательная операция не обнаружила спасательных плотов.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.

Певец Иосиф Кобзон сообщил, что он мог лететь в Латакию вместе с другими артистами в самолете Ту-154 Минобороны РФ, разбившемся сегодня у берега Сочи. По словам артиста, его приглашали.

Крушение Ту-154: подробности, фото, видео

Источник: korrespondent.net