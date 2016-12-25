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25. 12. 2016

В зоне АТО прошел обмен телами погибших на Светлодаркой дуге

 
Спустя пять дней после перестрелки на Светлодарской дуге под Дебальцево украинской стороне вернули тела двух погибших военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.
 
"25 декабря, в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря", - говорится в сообщении.
 
 
В свою очередь, украинская сторона также передала тела двух погибших сепаратистов. Передача состоялась в присутствии представителей миссии ОБСЕ в рамках минских договоренностей.
 
Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб. 
 

Источник: korrespondent.net

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