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25. 12. 2016

США продадут Польше тактические ракеты "воздух-земля"

Варшава и Вашингтон подписали договор о поставках в Польшу американских ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range, сообщает Польское радио.

Это тактические маневренные ракеты с радиусом действия до 1000 км.

В конце ноября на такую сделку согласился американский Государственный департамент. В его официальном сообщении сказано, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".

Данные ракеты - вооружение американских самолетов F-16.

По данным издания, общая стоимость контракта составляет 940 млн польских злотых ($223 млн).

Ранее стало известно, что военные США будут расквартированы в Польше в начале января, в рамках программы НАТО по переброски частей в Восточную Европу.

Также США возобновили работу хранилища военной техники в голландском городе Эйгелсховене и приступили к размещению на нем танков.

 

Источник: korrespondent.net

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