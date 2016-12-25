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25. 12. 2016

Падение Ту-154. К посольству в Киеве несут цветы

В Украине почтили память погибших в катастрофе российского самолета Ту-154, разбившегося над Черным морем недалеко от Сочи.
 
Несколько человек днем 25 декабря пришли под стены Посольства Российской Федерации в Киеве, чтобы выразить слова сочувствия.
 
Они принесли цветы и оставили их в металлической ограде дипломатического представительства, а также зажигали свечи и лампадки.
 
http://24tv.ua/
 
 
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.
 
 
По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.
 
На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.
 
Певец Иосиф Кобзон сообщил, что он мог лететь в Латакию вместе с другими артистами в самолете Ту-154 Минобороны РФ, разбившемся сегодня у берега Сочи. По словам артиста, его приглашали.

Источник: korrespondent.net

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