Падение Ту-154. К посольству в Киеве несут цветы

В Украине почтили память погибших в катастрофе российского самолета Ту-154, разбившегося над Черным морем недалеко от Сочи.

Несколько человек днем 25 декабря пришли под стены Посольства Российской Федерации в Киеве, чтобы выразить слова сочувствия.

Они принесли цветы и оставили их в металлической ограде дипломатического представительства, а также зажигали свечи и лампадки.

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Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.

Певец Иосиф Кобзон сообщил, что он мог лететь в Латакию вместе с другими артистами в самолете Ту-154 Минобороны РФ, разбившемся сегодня у берега Сочи. По словам артиста, его приглашали.

Источник: korrespondent.net