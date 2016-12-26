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26. 12. 2016

"Малодушные ушлепки" - девушка Лещенко о реакции на падение Ту-154

 
Гражданская жена народного депутата Сергея Лещенко, диджей Анастастия Топольская осудила реакцию украинцев в социальных сетях на авиакатастрофу российского ТУ-154.
 
"Я почитала как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете и ахренела. Я даже не знаю как об этом говорить, но молчать просто невозможно.. Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо - заслужили" не принимаются. Вы только посмотрите на себя - как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности", - написала Топольская в Facebook.
 
 
 
 
В свою очередь, советник президента Украины Юрий Бирюков написал в Facebook, что у него после катастрофы "появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку Боярышника".
 
 
 
А журналист Юрий Бутусов написал о том, что в катастрофе Ту-154 умер автор автор песни про вторжение в Украину и аннексию Крыма "Вежливые люди" начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков. А исполнял эту песню как раз ансамбль Минобороны России, также разбившийся в авиакатастрофе.
 
 
 
 
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.
 
 
По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.
 
На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.
 
Певец Иосиф Кобзон сообщил, что он мог лететь в Латакию вместе с другими артистами в самолете Ту-154 Минобороны РФ, разбившемся сегодня у берега Сочи. По словам артиста, его приглашали.
 
Падение Ту-154. К посольству в Киеве несут цветы
 

Источник: korrespondent.net

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