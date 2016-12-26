"Малодушные ушлепки" - девушка Лещенко о реакции на падение Ту-154

Гражданская жена народного депутата Сергея Лещенко, диджей Анастастия Топольская осудила реакцию украинцев в социальных сетях на авиакатастрофу российского ТУ-154.

"Я почитала как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете и ахренела. Я даже не знаю как об этом говорить, но молчать просто невозможно.. Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо - заслужили" не принимаются. Вы только посмотрите на себя - как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности", - написала Топольская в Facebook.

В свою очередь, советник президента Украины Юрий Бирюков написал в Facebook, что у него после катастрофы "появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку Боярышника".

А журналист Юрий Бутусов написал о том, что в катастрофе Ту-154 умер автор автор песни про вторжение в Украину и аннексию Крыма "Вежливые люди" начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков. А исполнял эту песню как раз ансамбль Минобороны России, также разбившийся в авиакатастрофе.