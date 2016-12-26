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26. 12. 2016

Сгоревший рынок на Лесной пожарные не проверяли два года

 
Начальник Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский сообщил, что директора рынка возле станции метро Лесная, где 25 декабря произошел пожар и погибла женщина, вызвали на допрос, передает Громадське.
 
"Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей", − отметил Косовский.
 
После допроса директора будет установлено, на каких основаниях функционировал рынок.
 
"Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 час данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок", − уточнил Косовский.
 
Полицейский добавил, что статья по указанному делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
 
В свою очередь, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Светлана Водолага сообщила, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.
 
"Рынок проверялся последний раз в 2014 году. У нас не было возможности проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения", − рассказала Водолага.
 
По ее словам, причинами пожара занимаются правоохранительные органы.
 
На данный момент правоохранители рассматривают различные версии пожара: от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности.
 
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 декабря, на рынке возле метро Лесная загорелись склады секонд-хенда.
 
Спасатели ликвидировали пожар в 15.31. Во время тушения обнаружили сильно обгоревшее тело женщины.

Источник: korrespondent.net

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