Сгоревший рынок на Лесной пожарные не проверяли два года

Начальник Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский сообщил, что директора рынка возле станции метро Лесная, где 25 декабря произошел пожар и погибла женщина, вызвали на допрос, передает Громадське.

"Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей", − отметил Косовский.

После допроса директора будет установлено, на каких основаниях функционировал рынок.

"Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 час данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок", − уточнил Косовский.

Полицейский добавил, что статья по указанному делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

В свою очередь, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Светлана Водолага сообщила, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки. "Рынок проверялся последний раз в 2014 году. У нас не было возможности проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения", − рассказала Водолага. По ее словам, причинами пожара занимаются правоохранительные органы. На данный момент правоохранители рассматривают различные версии пожара: от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 декабря, на рынке возле метро Лесная загорелись склады секонд-хенда. Спасатели ликвидировали пожар в 15.31. Во время тушения обнаружили сильно обгоревшее тело женщины.

Источник: korrespondent.net