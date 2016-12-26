Из Привата не выводили деньги − бывшее руководство

Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации. Об этом он заявил в эфире 1+1.

"В современном мире ничего не возможно никуда вывести и об этом бы все знали и это бы все видели и так далее. Их, мифических миллиардов выведенных, не существует", − отметил Гороховский.

Он подчеркнул, что Национальный банк Украины (НБУ) знает о том, что средства не выводились

Как сообщал Корреспондент.net , глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации, из него вывели 2,6 миллиарда гривен.

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Источник: korrespondent.net