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26. 12. 2016

Из Привата не выводили деньги − бывшее руководство

 
Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации. Об этом он заявил в эфире 1+1.
 
"В современном мире ничего не возможно никуда вывести и об этом бы все знали и это бы все видели и так далее. Их, мифических миллиардов выведенных, не существует", − отметил Гороховский.
 
Он подчеркнул, что Национальный банк Украины (НБУ) знает о том, что средства не выводились
 
Как сообщал Корреспондент.net, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед введением в Приватбанк временной администрации, из него вывели 2,6 миллиарда гривен.
 
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Источник: korrespondent.net

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