В Рождество обстреляли христианский район в Дамаске

В утро католического Рождества террористы обстреляли христианский квартал Кассаа сирийской столицы Дамаск, передает РИА Новости сто ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром, 25 декабря, во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности.

О жертвах и раненых пока не известно.

Ранее власти в Дамаске прекратили забор воды из городского водопровода после того, как повстанцы загрязнили его дизельным топливом.

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Источник: korrespondent.net