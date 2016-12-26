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26. 12. 2016

В Рождество обстреляли христианский район в Дамаске

 
В утро католического Рождества террористы обстреляли христианский квартал Кассаа сирийской столицы Дамаск, передает РИА Новости сто ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.
 
Отмечается, что не менее трех минометных снарядов разорвались рядом с французским госпиталем в воскресенье утром, 25 декабря, во время церковных служб. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб общественной и частной собственности.
 
О жертвах и раненых пока не известно.
 
Ранее власти в Дамаске прекратили забор воды из городского водопровода после того, как повстанцы загрязнили его дизельным топливом.
 
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Источник: korrespondent.net

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