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26. 12. 2016

МИД Украины осуждает поселенческую деятельность Израиля

 
Делегация Украины выступает за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, прокомментировали и в пресс-службе МИДа позицию Украины в принятии резолюции Совбеза ООН по положению на Ближнем Востоке.
 
"Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств − Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", − говорится в сообщении.
 
Отмечается, что Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.
 
"Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", − подчеркнули в МИД.
 
Текст резолюции, по мнению ведомства, является сбалансированным − она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны.
 
Украина последовательно выступает за соблюдение норм международного права, поэтому определяющим при выработке позиции по конфликту на Ближнем востоке стал последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами − информировали в министерстве.
 
Напомним, Совет безопасности ООН 23 декабря одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.
 
Власти Израиля отвергли резолюцию и заявили, что не будут ее соблюдать.
 
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Источник: korrespondent.net

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