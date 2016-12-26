Нетаньяху вызвал посла США для объяснений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал к себе посла США Дана Шапиро после того, как Соединенные Штаты облегчили прохождение резолюции против Израиля в ООН, сообщает русская служба ВВС.

Во время голосования по документу, жестко критикующему активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, Америка воздержалась, не воспользовавшись своим правом вето.

Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.

"Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала это (голосование за резолюцию − ред.), стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло" − заявил Премьер-министр Израиля.

Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, "особенно враждебных Израилю", и предупредил, что будут и другие шаги.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху вызвал послов ряда стран для объяснений по поводу голосования в Совбезе ООН за прекращение поселенческой деятельности Израиля.

Вызов послов для объяснений в рождественский выходной − мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля.

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Источник: korrespondent.net