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26. 12. 2016

Нетаньяху вызвал посла США для объяснений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал к себе посла США Дана Шапиро после того, как Соединенные Штаты облегчили прохождение резолюции против Израиля в ООН, сообщает русская служба ВВС.

 
Во время голосования по документу, жестко критикующему активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, Америка воздержалась, не воспользовавшись своим правом вето.
 
Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.
 
"Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала это (голосование за резолюцию − ред.), стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло" − заявил Премьер-министр Израиля.
 
Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, "особенно враждебных Израилю", и предупредил, что будут и другие шаги.
 
Ранее сообщалось, что Нетаньяху вызвал послов ряда стран для объяснений по поводу голосования в Совбезе ООН за прекращение поселенческой деятельности Израиля.
 
Вызов послов для объяснений в рождественский выходной − мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля.
 
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Источник: korrespondent.net

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