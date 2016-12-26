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26. 12. 2016

Ту-154 был технически исправен − Минобороны РФ

 
Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, сообщает русская служба ВВС.
 
"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", − сказал Байнетов.
 
Он подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.
 
Также не рассматривается как основная версия теракта на борту разбившегося Ту-154, передает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.
 
По имеющейся информации Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись.
 
По словам источника агентства, дозаправка планировалась в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и о том, что самолет будет дозаправляться в другом месте, никто заранее не знал. Он также добавил, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану.
 
В Минобороны РФ сообщили, что определено предположительное место падения самолета и в этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. 
 
Также прибудут специалисты с телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон". 
 
Спасатели заявляют, что поисковые работы в Черном море продолжатся ближайшие сутки.
 
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ считает техническую неисправность борта приоритетной причиной катастрофы Ту-154.
 
Никто из пассажиров самолета Ту-154 не выжил

Источник: korrespondent.net

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