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26. 12. 2016

Израильских поселений станет еще больше − министр

 
Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт в воскресенье, 25 декабря, призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику заселения территорий на Западном берегу реки Иордан, передает DW.
"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии " − заявил Беннетт.
 
Отметим, Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").
 
"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране" − подчеркнул Беннетт и назвал Иерусалим вечной столицей Израиля.
 
Он отметил, что резолюция Совета безопасности ООН окажется в "мусорном ведре истории".
 
Ранее сообщалось, что Израиль отверг резолюцию Совбеза ООН по отмене заселения палестинских территорий и не будет соблюдать ее условия.
 
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Источник: korrespondent.net

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