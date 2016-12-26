Израильских поселений станет еще больше − министр

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт в воскресенье, 25 декабря, призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику заселения территорий на Западном берегу реки Иордан, передает DW.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии " − заявил Беннетт.

Отметим, Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране" − подчеркнул Беннетт и назвал Иерусалим вечной столицей Израиля.

Он отметил, что резолюция Совета безопасности ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Ранее сообщалось, что Израиль отверг резолюцию Совбеза ООН по отмене заселения палестинских территорий и не будет соблюдать ее условия.

Нетаньяху вызвал посла США для объяснений

Источник: korrespondent.net