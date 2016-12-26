В заложниках на Донбассе 110 украинцев − советник СБУ

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек, передает Интерфакс-Украина.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске − их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят" − отметил Тандит в эфире Интера 25 декабря.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал Корреспондент.net , в ДНР заявили о договоренности по обмену пленными

Ранее Украина сообщила о готовности провести обмен пленными по формуле 228 на 42.

Источник: korrespondent.net