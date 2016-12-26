КНР против военного сотрудничества США и Тайваня

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай сделал представление США из-за подписанного президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны, предусматривающего сотрудничество с Тайванем. Об этом сообщается на сайте министерства.

Напомним, Обама на прошлой неделе подписал закон о военном бюджете страны на 2017 финансовый год, в котором предусматривается программа по военному сотрудничеству межу США и Тайванем.

"Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона" − говорится в заявлении Чуньин.

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Она отметила, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая.

"Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе", − подчеркнула представиьель МИДа.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп усомнился в том, что США необходимо следовать политике "единого Китая".

Источник: korrespondent.net