Лента RSS
Подписаться на ленту
26 декабря 2016, понедельник, 08:41
+4°C
Завтра +2°C
+4°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
26. 12. 2016

Нетаньяху запретил министрам контакты с Украиной

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совбезе ООН и не проводить встреч с министрами из этих стран, передает 9 Канал.
 
Запрет распространяется и на Украину, которая поддержала резолюцию о запрете поселенческой деятельности Израиля.
 
Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2017 года.
 
Он попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США, в связи с возможностью новых антиизраильских шагов международной общественности до смены власти в Америке.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Нетаньяху отменил запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
 
В МИД Украины отметили, что осуждают поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.