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26. 12. 2016

Британия усилит авиаудары в Сирии − СМИ

 
ВВС Великобритании готовятся увеличить количество ударов в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Telegraph.
 
В 2016 году британские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 − в Ираке.
 
Однако, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Великобритания сделает упор на действия в Сирии.
 
Как отмечает издание, "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии.
 
"Ракка − столица халифата" − заявил источник издания. Он отметил, что Великобритания "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке и для этого "нужно будет вести диалог с русскими".
 
Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. 
 
Ранее сообщалось, что израильские военные накрыли огнем в Сирии боевиков, связанных с ИГ.
 
Турция заявила о нейтрализации в Сирии почти 70 боевиков ИГ

Источник: korrespondent.net

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