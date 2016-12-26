Британия усилит авиаудары в Сирии − СМИ

ВВС Великобритании готовятся увеличить количество ударов в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Telegraph.

В 2016 году британские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 − в Ираке.

Однако, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Великобритания сделает упор на действия в Сирии.

Как отмечает издание, "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии.

"Ракка − столица халифата" − заявил источник издания. Он отметил, что Великобритания "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке и для этого "нужно будет вести диалог с русскими".

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе.

Ранее сообщалось, что израильские военные накрыли огнем в Сирии боевиков, связанных с ИГ.

Турция заявила о нейтрализации в Сирии почти 70 боевиков ИГ

Источник: korrespondent.net