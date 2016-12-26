Итоги 25.12: Падение Ту-154, Рождество у католиков

Возле Сочи потерпел крушение российский самолет Ту-154

В Черном море у берегов Сочи в потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154, который летел в Сирию.

На борту находились 92 человека, все они погибли.

Пассажирами были военные, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских каналов Первый канал, НТВ, Звезда и активистка Елизавета Глинка ("Доктор Лиза").

Приоритетной причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России считается техническая неисправность борта.

Подробнее читайте: Крушение Ту-154: подробности, фото, видео

Католики праздновали Рождество Христово

Католики и протестанты всего мира праздновали Рождество. В более чем 145 странах мира – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

С традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю праздника обратился на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск.

В первую очередь послание было посвящено войне в Сирии. Также Папа призвал положить конец конфликтам в других частях света, в частности, в Украине.

В Киеве горел рынок возле станции метро Лесная

В Киеве возле метро Лесная горели склады с секонд-хендом. Информация о происшествии поступила в 11.41.

Из-за пожара закрыли две станции метро – Лесная и Черниговская, поезда следовали лишь до станции Дарница.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в 13.10 пожар на площади 2 тысячи квадратных метров был локализован, а в 15.31 ликвидирован полностью.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело женщины.

В Чили произошло мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщила, что в 26 километрах от чилийского города Пуэрто-Кельон в 16.22 по Киеву зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Пока сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Власти Чили объявили эвакуацию.

Украина выполнила 8 из 44 обязательств по ассоциации с ЕС – исследование

По результатам исследования Украинского центра европейской политики, Киев полностью выполнил только 8 из 44 обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Согласно документу, Украина обязана имплементировать около 350 европейских актов до 2025 года. Еще 28 обязательств находятся в процессе адаптации, и по восьми – адаптация вообще не происходит.

Израиль отреагировал на принятие резолюции по отмене израильских поселений

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать послов ряда стран на беседу, где в жесткой форме от них потребуют объяснений по поводу голосования в Совбезе ООН.

По данным СМИ, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

Ранее Нетаньяху отменил запланированный на следующей неделе визит в страну главы правительства Украины Владимира Гройсмана.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук сообщил, что Гройсман призвал не драматизировать эту ситуацию.

Напомним, Совет безопасности ООН 23 декабря одобрил большинством голосов проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

Четырнадцать членов Совбеза поддержали документ, воздержался представитель от США.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву.

Отметим, что группировка ХАМАС выразила полное удовлетворение принятой резолюцией.

На Шри-Ланке собрали самую большую искусственную елку в мире

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире. Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота составляет 73 метра.

Высота елки в Коломбо составляет 73 метра

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.

Источник: korrespondent.net