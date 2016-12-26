Тела погибших в крушении Ту-154 доставили в Москву

Из Сочи в Москву вылетел самолет Ил-76, который доставил на опознание тела десяти погибших. Об этом сообщает Минобороны России.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 авиафрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - пояснили в МО РФ.

Поиск погибших продолжается.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находится 83 пассажира и 8 членов экипажа, упал в Черное море 25 декабря. Никто из пассажиров самолета не выжил.

Источник: korrespondent.net