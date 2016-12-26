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26. 12. 2016

В Мексике на Рождество обезглавили 13 человек

В двух штатах Мексики погибли 13 человек в результате конфликта наркоторговцев, сообщает Reuters.
 
Полиция обнаружила шесть обезглавленных тел мужчин в городе Халиско штата Мичоакан, который является одним из основных штатов при перевозке наркотических веществ из Южной Америки в США. При телах была найдена записка с угрозами, подписанная именем мексиканского наркокартеля.
 
А в штате Герреро неизвестные ворвались в дом и жестоко расправились с семьей из семи человек. Злоумышленники скрылись с места преступления.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике нашли тела 32 человек в тайных захоронениях.
 
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Источник: korrespondent.net

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