В Мексике на Рождество обезглавили 13 человек

В двух штатах Мексики погибли 13 человек в результате конфликта наркоторговцев, сообщает Reuters.

Полиция обнаружила шесть обезглавленных тел мужчин в городе Халиско штата Мичоакан, который является одним из основных штатов при перевозке наркотических веществ из Южной Америки в США. При телах была найдена записка с угрозами, подписанная именем мексиканского наркокартеля.

А в штате Герреро неизвестные ворвались в дом и жестоко расправились с семьей из семи человек. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике нашли тела 32 человек в тайных захоронениях.

В Мексике в схроне нашли останки более 600 человек

Источник: korrespondent.net