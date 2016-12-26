Власти "простили" себе массовые нарушения прав человека - нардеп

Украинские чиновники, чья вина в нарушениях прав человека доказана ЕС, за два года не понесли никакой ответственности.

Об этом заявил нардеп Виталий Куприй, ссылаясь на результаты депутатского запроса.

По его данным, за прошлый и половину текущего года, Европейский суд по правам человека "засудил" Украину на 900 тысяч евро.

При этом, чиновники, которые допустили нарушения, к ответственности не привлечены, утверждает Куприй.

"Абсурдная ситуация - чиновники нарушили права человека, а компенсируем этот чиновничий произвол мы с вами из собственного кармана", - пишет нардеп.

Более того, Минюст даже не ведет статистику по тем средствам, которые "уходят" из бюджета по искам ЕСПЧ, говорит Куприй со ссылкой на официальный ответ министерства.

Донбасс и Крым лишили права судиться в Европе

"Государство, после возмещения (по искам Евросуда - ред.) имеет право обратный требований к правонарушителю", - пишет нардеп. При этом отсутствие статистики Минюста "делает невозможным подачу исков и возмещение убытков бюджета".

Куприй не перечисляет чиновников, которых обвиняет в нанесении ущерба государству, однако требует у ГПУ начать расследование в их отношении.

В начале 2016 года Украина возглавила список стран, которые судятся в ЕСПЧ.

В 2015 году Верховная Рада остановила действие декларации о правах человека в Донбассе и Крыму.

Источник: korrespondent.net