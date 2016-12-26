В ДТП на Закарпатье пострадали пять человек

В Закарпатской области недалеко от КПП Ужгород в результате ДТП пострадали 5 человек. Авария с участием Ford Transit Connect и Nissan Note произошла накануне вечером, сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник, 26 декабря.

Отмечается, что водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford. По предварительным данным, водители автомобилей были трезвыми.

В результате аварии пассажирку Ford доставили в больницу с многочисленными травмами, водитель Nissan находится в реанимации. Кроме этого, после оказания помощи отпущены пассажир Nissan, водитель и пассажир Ford.

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Напомним, недавно около села Вита Почтовая Киево-Святошинского района в результате ДТП с участием маршрутки пострадали шесть человек.

Источник: korrespondent.net