В Черкассах требуют отставки нового главы полиции

Против назначения Валерия Лютого выступили представители Автомайдана, Азова, Самообороны, Белого молота и Свободы. С утра 26 декабря митинг возле здания ГУ Нацполиции в Черкасской области перерос в стычки и драки, сообщает ИнфоМост.

Акция против назначения начальником управления Валерия Лютого анонсировалась еще вчера вечером. Митинг должен был стать ответом на представление Лютого, которое состоялось в субботу.

Под здание управления полиции принесли елку и шины. Лютый вышел к активистам и попросил не нарушать порядок, после чего отправился обратно в помещение полиции. В это время в его сторону из рядов митингующих полетел предмет, похожий на кусок палки.

В следующие несколько минут произошла потасовка. Митингующие, среди которых депутаты областного совета, требовали впустить их в помещение полиции. Правоохранители, которые выстроились на входе, не пускали.

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После словесных перепалок полиция впустила депутатов Ботнара и Воронова. После выхода из помещения полиции Юрий Ботнар рассказал, что они пообщались с Лютым и озвучили требование, чтобы он написал рапорт. На это глава полиции Черкасчины якобы ответил улыбкой.

Ботнар подчеркнул, что акции протеста против Лютого будут продолжаться и в дальнейшем. По его словам Валерий Лютый сообщил ему, что якобы есть часть общественных организаций, которые поддерживают назначение его начальником.

Напомним, в ноябре также протестовали против назначения главы полиции Черкасской области. Назначение даже приостановили.

Источник: korrespondent.net