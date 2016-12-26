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26. 12. 2016

Турция призвала коалицию помочь ударами в Сирии

Турция призвала международную коалицию во главе с США оказать воздушную поддержку ее войскам в районе сирийского города Эль-Баб, передает AP.

"Коалиция обязана исполнить свой долг, предоставив нам воздушную поддержку", - приводит агентство слова пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына.

На днях Турция заявила об уничтожении в Сирии 70 боевиков ИГ.

Источник: korrespondent.net

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