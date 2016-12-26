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26. 12. 2016

Дончанин заснял путь через блокпосты из ДНР

В сети появилось видео дончанина, который заснял свой путь через блокпосты из Донецка на подконтрольные Украине территории.

Соответствующий видеоролик опубликовали на канале Жизнь Донецка в YouTube. Видео датируется 23.12.2016.

Ранее Киев назвал необходимую сумму на обустройство блокпостов на Донбассе и в Крыму.

Источник: korrespondent.net

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