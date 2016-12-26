Лукашенко не приехал на саммит к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался принимать участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходит в российском Санкт-Петербурге, передает Ведомости.

Сообщается, что на встречу приехали главы Армении, Киргизии, Казахстана, однако ни президент, ни премьер-министр Беларуси не приехали. Открыл заседание российский президент РФ Владимир Путин.

СМИ пишут, что сегодня с резкой критикой в адрес ЕАЭС выступил в Москве председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

По его словам, в ЕАЭС по факту не принимается никаких важных решений, а сам союз превратился в политический проект.



"Действительно, наши белорусские коллеги сообщили, что Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах", - сказал Песков, подчеркнув, что "Беларусь была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником" и партнером. Кроме того, СМИ сообщают,что Киргизия не подписала таможенный кодекс ЕАЭС и заявление по развитию торговли. Под этими документами стоят только подписи президентов России, Казахстана и Армении Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева и Сержа Саргсяна. В то же время, по данным других СМИ, Киргизия не подписала только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности, а сам таможенный кодекс ЕАЭС подписан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал отсутствие белорусского президента.

В прошлом году в ЕАЭС поддержали политику России по Украине и Турции, а Лукашенко тогда заявил, что в течение первого квартала стороны изучат ряд вопросов и расмотрят, как поступить, чтобы поддержать "нашу союзническую Россию".

Источник: korrespondent.net