Лукашенко не приехал на саммит к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался принимать участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходит в российском Санкт-Петербурге, передает Ведомости.
Сообщается, что на встречу приехали главы Армении, Киргизии, Казахстана, однако ни президент, ни премьер-министр Беларуси не приехали. Открыл заседание российский президент РФ Владимир Путин.
СМИ пишут, что сегодня с резкой критикой в адрес ЕАЭС выступил в Москве председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.
По его словам, в ЕАЭС по факту не принимается никаких важных решений, а сам союз превратился в политический проект.
В то же время, по данным других СМИ, Киргизия не подписала только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности, а сам таможенный кодекс ЕАЭС подписан.
Источник: korrespondent.net
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