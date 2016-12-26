Опубликован спутниковый снимок места аварии Ту-154

Российский Институт космических исследований (ИКИ РАН) опубликовал снимок места крушения самолета Ту-154, снятый в Черном море с европейского спутника зондирования Земли Sentinel-1B. Об этом говорится на сайте института.

"Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", – отмечается в сообщении.

В частности, на фото видно, как по поверхности моря разлилось топливо, которым был заправлен самолет.

Снимок места крушения самолета Ту-154. Фото – ESA

Как сообщал Корреспондент.net, самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море близ Сочи 25 декабря. Лайнер летел в Сирию, на его борту было 92 человека. Все они погибли.

Водолазы нашли фюзеляж Ту-154 на дне моря примерно в полутора километрах от берега. Уже подняты некоторые фрагменты.

Источник: korrespondent.net