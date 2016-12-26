Киев выступил против новой блокады ЛДНР

Полная блокада оккупированных территорий Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в интервью Интерфакс-Украина.
Ранее 26 декабря ветераны АТО заявили о начале блокады торговли с оккупированными территориями на Донбассе.
"Если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране", – сказал министр.
Черныш отметил, что Украина не может обойтись без антрацита с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей – теплоцентрали могут работать только на таком виде топлива. По его словам, с неподконтрольных территорий поставляется 9-9,2 миллиона тонн антрацита в год. При этом такой угль добывается на шахтах, принадлежащим украинским компаниям и сжигается на украинских же предприятиях.
Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что необходимо перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе.
Источник: korrespondent.net
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