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26. 12. 2016

Норвегия первая в мире отказывается от FM-радиостанций

В Норвегии с 11 января 2017 года начнется отключение передатчиков радиостанций, которые вещают в диапазоне FM. Соответствующее решение приняло норвежское правительство, сообщило радио RMF24.

Таким образом, Норвегия стала первой страной в мире, которая начнет осуществлять переход радиовещания диапазона FM в цифровой стандарт. FM-частоты будут отключаться постепенно: сначала – в регионе Nordland, а затем – на юге страны. При этом некоторые локальные радиостанции смогут пользоваться FM-частотами до 2022 года.

Однако большинство жителей страны недовольны таким решением правительства, свидетельствуют данные опроса. Согласно его результатам, недовольство таким решением выразили две трети опрошенных, поддерживает такое решение менее 17% норвежцев.

СМИ подчеркивают, что в результате перехода в цифровой стандарт более 8 миллионов радиоприемников станут ненужными.

Напомним, Норвегия сместила Швецию с первого места по скорости интернета в Европе.

Источник: korrespondent.net

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