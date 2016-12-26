В Крыму заявили о росте числа туристов на 20%

С начала 2017 года в Крыму побывали более 5,5 миллионов гостей. Согласно пресс-релизу так называемого министерства курортов и туризма республики, этом на 21,6% больше показателей за аналогичный период прошлого года, пишет ЛентаРу.

Самым востребованным среди отдыхающих оказался Южный берег. Его посетили 46% от общего количества туристов. На Западном берегу побывали 31% путешественников, Восточном – 18,5%, в других районах – 4,5 процента.

Как сообщал Корреспондент.net, половина туристов в Крыму отказалась жить в отелях.