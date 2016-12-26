В Крыму заявили о росте числа туристов на 20%

С начала 2017 года в Крыму побывали более 5,5 миллионов гостей. Согласно пресс-релизу так называемого министерства курортов и туризма республики, этом на 21,6% больше показателей за аналогичный период прошлого года, пишет ЛентаРу.
Самым востребованным среди отдыхающих оказался Южный берег. Его посетили 46% от общего количества туристов. На Западном берегу побывали 31% путешественников, Восточном – 18,5%, в других районах – 4,5 процента.
Как сообщал Корреспондент.net, половина туристов в Крыму отказалась жить в отелях.
Крымский курорт признали лучшим в Европе
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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