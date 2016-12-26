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26. 12. 2016

Украина поднялась в рейтинге экономик мира

Научно-исследовательский институт SolAbility опубликовал отчет Global Sustainable Competitiveness Index, в котором страны мира сравниваются по уровню развития и устойчивости их экономики.  

Каждое государство получило определенное число баллов из 100.  На первом месте оказалась Швеция, набравшая 60,9 баллов, на втором – Норвегия с 59,4 баллами, на третьем – Финляндия с 56, 2 баллами.

Также в первую десятку самых конкурентоспособных стран попали Дания, Исландия, Словения, Швейцария, Ирландия и Люксембург. Из стран бывшего СССР наилучший рейтинг у Литвы, она на 18 месте. Россия на 45 месте в рейтинге (в прошлом году – на 33 месте), Украина заняла 64 место (в 2015 году – на 86 месте).

По итогам исследования был составлен рейтинг стран, обладающих лучшими инструментами, которые позволяют стимулировать рост экономики в будущем.

Рейтинг SolAbility основан на модели конкурентоспособности, включающей в себя доступность природного капитала, управление страной, интеллектуальный капитал, ресурсы и социальную сплоченность.

 
 Рейтинг конкурентных экономик. Фото: solability.com

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Источник: korrespondent.net

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